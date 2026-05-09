مرکز آمار ایران اعلام کرد: نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در فصل پاییز سال ۱۴۰۴، افزایش ۹۱.۶ درصدی در صدور پروانهها در شهر تهران و کاهش ۴.۱ درصدی در کل کشور را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آمار ایران اعلام کرد: بررسی نتایج طرح "گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور" در فصل پاییز سال ۱۴۰۴ نشان میدهد:
الف- شهر تهران
در پاییز سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۵۶۵۸ واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۹۵.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹۱.۶ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانههای احداث بنا ۱۳.۵ واحد بوده است
تعداد ۱۹۰۳ پروانهی احداث بنا توسط شهرداری تهران در پاییز ۱۴۰۴ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۲۸.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷.۰ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانههای احداث بنا صادرشده از سوی شهرداری تهران در پاییز ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۵۹۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۹۳.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹۳.۴ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانهها در دورهی مورد بررسی ۲۴۱۵ مترمربع بوده است
ب- کل نقاط شهری کشور
در پاییز سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۰۳۰۰۲ واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداریهای کشور پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۵.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانهی احداث بنا ۴.۱ واحد بوده است.
تعداد ۲۵۰۴۸ پروانهی احداث بنا توسط شهرداریهای کشور در پاییز ۱۴۰۴ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۱۱.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۹.۱ درصد کاهش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانههای صادرشده برای احداث بنا در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۲۳۴۳۰ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۳۴.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانهها ۹۳۵ مترمربع بوده است.