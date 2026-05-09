به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جعفر پور مختار با اشاره به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در استان، افزود: در قالب این طرح، مردم می‌توانند به‌صورت مستقیم محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند که این امر موجب هدفمند شدن فرآیند اخذ و تخصیص مالیات می‌شود.

وی تصریح‌کرد: در چارچوب این طرح، پروژه‌های نیمه‌تمام استان به مودیان معرفی می‌شود و آنان می‌توانند تعیین کنند مالیات پرداختی‌شان در کدام پروژه هزینه شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با اشاره به شناسایی ۵۱ پروژه نیمه‌تمام در استان خاطرنشان کرد: تاکنون مودیان مالیاتی اختصاص ۴۰۷ میلیارد تومان از مالیات پرداختی خود را برای هزینه‌کرد در این پروژه‌ها مشخص کرده‌اند.

وی اظهار کرد: لازم است فرهنگ‌سازی لازم برای مشارکت گسترده‌تر مودیان در این طرح انجام شود تا زمینه هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی در داخل استان بیش از پیش انجام شود تا بدین طریق زمینه توسعه استان فراهم شود.