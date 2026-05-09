هفته سی و پنجم فوتبال لیگای اسپانیا با برتری لوانته مقابل اوساسونا آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم لوانته ۳ - ۲ از سد اوساسونا گذشت. تیم اوساسونا با ۴۲ امتیاز در رده دهم ماند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۹ اردیبهشت:

الچه - دپورتیوو آلاوس

سویا - اسپانیول

آتلتیکو مادرید - سلتاویگو

رئال سوسیداد - رئال بتیس

* یک شنبه ۲۰ اردیبهشت:

رئال مایورکا - ویارئال

آتلتیک بیلبائو - والنسیا

رئال اویدو - ختافه

بارسلونا - رئال مادرید (داربی اسپانیا یا داربی ال کلاسیکو)

- در تاریخ داربی اسپانیا که از سال ۱۹۰۲ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون ۳۰۶ بار به مصاف هم رفته‌اند که رئال مادرید ۱۱۲ بار و بارسلونا ۱۳۰ بار به پیروزی رسیده‌اند. در این بازی‌ها بارسلونا ۵۴۵ گل و رئال ۵۰۰ گل به ثمر رسانده‌اند. در تاریخ این داربی سرخیو بوسکتس هافبک اسپانیایی بارسلونا با حضور در ۴۸ دیدار و لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا با زدن ۲۶ گل رکورد دار هستند.

* دوشنبه ۲۱ اردیبهشت:

رایو وایکانو - جیرونا

در جدول لیگا تیم‌های بارسلونا با ۸۸ و رئال مادرید با ۷۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ویارئال با ۶۸ و آتلتیکومادرید با ۶۳ امتیاز سوم و چهارم هستند و هر چهار تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافته‌اند. تیم رئال سوسیداد با ۴۳ امتیاز نهم است، اما به سبب قهرمانی در جام حذفی به دور گروهی لیگ اروپا راه یافته است.

در پائین جدول تیم‌های لوانته و دپورتیوو آلاوس با ۳۶ و رئال اویدو با ۲۸ امتیاز در رده‌های هجدهم تا بیستم قرار دارند. از لیگای اسپانیا ۳ تیم به دسته دوم سقوط می‌کنند.