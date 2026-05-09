شهردار ارومیه با بیان اینکه شهر دارای ۲۴ میلیون مترمربع معبر است که نیاز به آسفالت دارد، گفت: در سال جاری اجرای ۳ میلیون مترمربع در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضائیه با اشاره به وضعیت معابر شهری گفت: سال گذشته ۳ میلیون مترمربع آسفالتریزی در سطح شهر انجام شد و در سال جاری نیز اجرای ۳ میلیون مترمربع دیگر در دستور کار قرار دارد.
شهردار، هدف مجموعه مدیریت شهری را توزیع عادلانه نهضت آسفالت در تمامی مناطق شهری، بهویژه مناطق کمبرخوردار اعلام کرد و گفت: سال گذشته در برخی مناطق، آسفالتریزی انجام شد که طی ۲۰ سال گذشته هیچگونه آسفالتریزی در آنها صورت نگرفته بود.
رحمانی رضائیه با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه به مشکلات شهر، اظهار کرد: به دلیل تراکم جمعیتی بالا و کمبودهای موجود در حوزه خدمات شهری، برخی مناطق در اولویتبندی مدیریت شهری برای رفع مشکلات قرار گرفته است.
وی با اشاره به وسعت شهر ارومیه افزود: ارومیه دارای ۱۱۰ محله است و گستردگی شهر، ارائه خدمات شهری را با دشواریهایی همراه کرده است.
شهردار ارومیه اظهار کرد: با وجود افزایش وسعت شهر، مجموعه مدیریت شهری همچنان با همان تعداد پرسنل و در شرایط کاهش درآمد، وظیفه خدمترسانی به شهروندان را بر عهده دارد که این موضوع از جمله چالشهای مهم شهرداری ارومیه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه برنامههای شهرداری ارومیه در دو محور کلان تعریف شده است که یکی از مهمترین آنها اجرای پروژههای عمرانی شاخص است، گفت: در همین راستا، پروژه زیرگذر ورزش ـ شورا که برای آن زمانبندی ۹ ماهه پیشبینی شده بود، با تلاش همکاران مجموعه شهرداری در مدت ۶ ماه به اتمام رسید و به بهرهبرداری رسید.
شهردار ارومیه همچنین خبر داد: پروژه روگذر چهارراه مخابرات نیز زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم منطقه اظهار کرد: مشکلات مربوط به آسفالت، جدولگذاری، اتوبوس، مینیبوس شهری و تاکسی باید در اولویت اصلی قرار گیرد و در اسرع وقت مرتفع شود.
رحمانی رضائیه با بیان اینکه حل مشکلات شهری بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست، تصریح کرد: شهرداری در کنار شهروندان میتواند مشکلات شهر را حل کند و مشارکت مردم در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.