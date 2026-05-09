۲۳۰ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین به ناوگان خدماتی دهیاریها و شهرداریهای سیستان وبلوچستان از ابتدای دولت چهاردهم اضافه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون در مجموع ۲۳۰ دستگاه انواع ماشینآلات سبک و سنگین به ناوگان دهیاریها و شهرداریهای سیستان و بلوچستان واگذار شد که از این تعداد، ۱۰۵ دستگاه به دهیاریهای استان و ۱۲۵ دستگاه نیز به شهرداریها اختصاص یافته که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان و روستاییان ایفا خواهد کرد.
عطاء اله اکبری با اشاره به گستردگی جغرافیایی سیستان و بلوچستان و نیاز بالای شهرها و روستاها به تجهیزات خدماتی، تصریح کرد: تامین و تجهیز ناوگان ماشینآلات یکی از الزامات اساسی برای مدیریت بهتر امور شهری و روستایی است و این اقدام میتواند سرعت و کیفیت اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و زیرساختی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی ادامه داد: این ماشینآلات در حوزههای مختلفی از جمله جمعآوری پسماند، بهسازی و نگهداری معابر، اجرای طرحهای عمرانی، خدمات شهری، مدیریت بحران و خدماترسانی در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار خواهند گرفت و به دهیاریها و شهرداریها کمک میکنند تا پاسخگویی موثرتری به نیازهای مردم داشته باشند.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: این ماشین آلات در جنگ رمضان با ورود به عرصه تخلیه و بارگیری کالا از بندر چابهار بسیار موثر عمل کرد.
اکبری با تاکید بر اینکه تقویت توان تجهیزاتی مدیریتهای محلی یکی از رویکردهای مهم دولت چهاردهم در توسعه متوازن مناطق است، گفت: با افزایش این تجهیزات، دهیاریها و شهرداریها میتوانند با سرعت و توان بیشتری در مسیر آبادانی شهرها و روستاها حرکت کنند و خدمات مطلوبتری به مردم ارائه دهند.
وی خاطر نشان کرد: ارتقای سطح خدمات شهری و روستایی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی از مهمترین اهداف این اقدام است و امیدواریم با تداوم حمایتها و تامین تجهیزات مورد نیاز، شاهد توسعه هرچه بیشتر زیرساختها در نقاط مختلف استان باشیم.