مردم ولایتمدار و بصیر شهرستان ورامین، همزمان با شصت و نهمین شب شهادت رهبر انقلاب، امام خامنهای، در تجمعی پرشور حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح کشور، بهویژه نیروی دریایی مقتدر جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این تجمع که با حضور اقشار مختلف ورامین برگزار شد، بر اهمیت نقش نیروی دریایی در صیانت از تنگه هرمز و تأمین منافع ملی تأکید شد.
حاضران با سردادن شعارهایی، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای نظامی، بر لزوم تقویت توان دفاعی کشور در آبراههای حیاتی تأکید کردند.
حمایتهای مردمی و ابراز همبستگی با نیروهای مسلح، نشاندهنده درک عمیق جامعه از چالشهای امنیتی و دفاعی و همچنین اعتماد به توانمندی نیروهای داخلی برای پاسداری از مرزهای آبی و منافع کشور در برابر هرگونه تهدید احتمالی است.