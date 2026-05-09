استاندار اردبیل در پی نایب قهرمانی جوان وزنهبردار اردبیلی در مسابقات جهانی مصر پیام تبریک صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در بخشی از این پیام آمده است: درخشش فرزند برومند اردبیل، آقای"طاها نعمتی مقدم" در رقابتهای قهرمانی وزنهبرداری جهان در اسماعیلیه مصر و قرار گرفتن در سکوی نایب قهرمانی جهان با سه مدال نقره ارزشمند در حرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع، نشان از همت والا و تلاششبانهروزی این جوان برومند اردبیلی دارد.
مسعود امامی یگانه در پیام خود افزود: این موفقیت را به آقای نعمتی مقدم، خانواده محترم ایشان، مربیان، هیات وزنهبرداری و عموم مردم قهرمان پرور استان تبریک گفته و از درگاه خداوند متعال تداوم پیروزیهای ورزشکاران استان اردبیل در رشتههای مختلف مسابقات معتبر جهان و المپیک را مسألت دارم.
فرماندار اردبیل هم در پی درخشش و کسب نایب قهرمانی طاها نعمتی مقدم در مسابقات جهانی در پیامی گفت: کسب عنوان ارزشمند قهرمانی تیم ملی جوانان وزنهبرداری جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی و نیز درخشش شایسته طاها نعمتیمقدم، وزنهبردار جوان و خوشآتیه اردبیلی در این رقابتها که منجر به کسب سه مدال نقره در یک ضرب، دو ضرب و مجموع و عنوان نایب قهرمانی جهان شد، مایه مباهات و افتخار مردم شریف شهرستان اردبیل است.
فرزاد قلندری افزود: این موفقیت بزرگ نتیجه تلاش بیوقفه قهرمانان، زحمات مربیان دلسوز، برنامهریزی دقیق فدراسیون وزنهبرداری و حمایت خانوادههای معزز ورزشکاران وورزش جوانان استان و شهرستان اردبیل است.
وی در این پیام اظهارامیدواری کرد این موفقیت غرورآفرین، نویدبخش استمرار افتخارات جوانان ورزشکار ایران عزیز و انگیزهای مضاعف برای تلاشهای آینده باشد.