به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز، البرز، همزمان با چهلمین روز آسمانی شدن شهید سردار علی کوه‌خیل، آیین بزرگداشت این شهید والامقام با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان در مسجد جامع شهر گلسار برگزار شد.

در این آیین، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بار دیگر بر تداوم راه شهدا و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند،مردم گلسار با حضور خود در این مراسم نشان دادند که یاد و نام شهیدان هرگز فراموش نخواهد شد و این آیین‌ها نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز راهی برای حفظ ارزش‌ها و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است.

مزار این شهید در گلزار شهدای شهر گلسار قرار دارد؛ شهری که بیش از ۶۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده است.

شهید علی کوه‌خیل از شهدای جنگ تحمیلی بود که در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ در حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونی در کوهسار ساوجبلاغ به شهادت رسید.