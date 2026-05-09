

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها وتقویت گرادیان فشار حاکم برمنطقه شرق کشور امروز و فردا وزش باد‌های شدید و گرد و خاک به‌خصوص در نیمه غربی و مرز شرقی استان پیش بینی می‌شود که در بعضی ساعات باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا هم خواهد شد.

لطفی با اشاره به اینکه روز‌های دوشنبه و سه شنبه این سرعت وزش محدود به نوار شرقی خراسان جنوبی خواهد بود افزود: برای ۲۴ ساعت آینده به طور متناوب افزایش ابر و برای ساعت بعدازظهر و شب بارش پراکنده در خراسان جنوبی قابل پیش بینی است.

وی گفت: به لحاظ دمایی وقوع بیشینه‌های گرم‌تر از نرمال فصل حدود ۳ تا ۵ درجه بالاتر از نرمال تا پایان هفته پیش بینی است هرچند که برای امشب تا صبح دوشنبه روند تغییرات دمای هوا کاهشی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: مدیریت مصرف آب و برق و توجه به استحکام سازه‌های موقت، پوشش گلخانه‌ها و عدم حضور در فضای باز در ساعات آلودگی به سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های خاص توصیه می‌شود.

صبح امروزخضری با با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان بین ۱۸ و ۳۶ درجه سلسیوس ثبت شد.