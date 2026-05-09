وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت تامین امنیت غذایی تصریح کرد: اتکای ما در تامین مواد غذایی به تولید داخلی است و با اجرای الگوی کشت تولیدات کشاورزی افزایش خواهد یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری با اشاره به بارش های خوب بهاری و جدیت در اجرای الگوی کشت، اظهار داشت: با اجرای الگوی کشت و بارندگی‌های مناسب، سهم تولید داخلی در تأمین امنیت غذایی کشور افزایش خواهد یافت و در حوزه تأمین کود شیمیایی نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مراتع، مزارع و بخش کشاورزی کشور نسبت به سال گذشته و چند سال اخیر وضع بهتری دارد، افزود: در تامین اقلامی که نیاز به واردات داریم هم، با توجه به داشتن هزاران کیلومتر مرز و همسایگی با نزدیک به ۱۵ کشور محاصره دریایی نمی‌تواند خیلی موضوعیت جدی داشته باشد.

نوری در ادامه با اشاره به آسیب صنایع پتروشیمی طی جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در حوزه کود شیمیایی مشکلی نداریم. کود اوره و کود شیمیایی هم مشکل نداشتیم و امسال هم نسبت به سال‌های گذشته هم به موقع و هم حدود ۸ درصد بیشتر از سال‌های گذشته در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی که در حاشیه آیین بزرگداشت مقام شهید علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی با خبرنگاران گفتگو می کرد، درباره ویژگی های این شهید والامقام اظهارداشت: درمورد آقای لاریجانی صحبت کردن بسیار سخت است. آقای لاریجانی یک شخصیت فرهیخته و یک سیاستمدار استثنایی و جزو آن شخصیت‌هایی بودند که خیلی کم در تاریخ ملت‌ها تکرار می‌شوند.

وی افزود: شهید لاریجانی خدمات زیادی را به این نظام و کشور و مرز و بوم داشت و به نظر می‌‎آید آنچه می‌توانستیم از ایشان بهره ببریم، در کشور از وجود چنین شخصیت فرهیخته‌ای که فرزند این ملت بود آن گونه که باید و شاید استفاده نشد و آخر هم تقدیر اجازه نداد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: واقعا هم در این روز‌های کشور و در این روز‌های حساس جای خالی ایشان بسیار احساس می‌شود هرچند که راه و روش و منش او در جامعه جاری و ساری است.