پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی استان نیازمند ارتقاست، گفت: نهضت مدرسهسازی در استان آغاز شده و فعالیتهای بسیار خوبی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی اکبر صمیمی به وضعیت فضاهای آموزشی استان اشاره کرد و گفت: سرانه فضای آموزشی در استان ۴ متر و ۱۰ سانتیمتر است و تا پایان برنامه هفتم توسعه، این رقم باید به ۶ متر و ۱۰ سانتیمتر برسد.
وی با بیان اینکه ارتقای سرانه فضای آموزشی یکی از ضرورتهای مهم توسعه تعلیم و تربیت در استان است، افزود: این نهضت میتواند بخش مهمی از کمبودها و نارساییهای موجود در فضاهای آموزشی را جبران کند و زمینه را برای بهبود کیفیت آموزش فراهم سازد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای در استان اظهار کرد: تا پایان برنامه هفتم توسعه، حضور دانشآموزان در هنرستانها باید به رقم ۵۰ درصد برسد، در حالی که این رقم در حال حاضر حدود ۳۹ درصد است.
وی اظهار کرد: حرکت به سمت توسعه متوازن رشتهها و هدایت تحصیلی صحیح دانشآموزان، یکی از اولویتهای آموزش و پرورش استان است و برای افزایش سهم آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش، برنامهریزیهای لازم در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین با اشاره به خسارات وارد شده به فضاهای آموزشی گفت: ۹۳ مدرسه در سطح استان در ایام جنگ رمضان دچار آسیب شدهاند.
صمیمی با بیان اینکه بررسی و ارزیابی وضعیت این مدارس در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: آموزش و پرورش استان با همکاری دستگاههای ذیربط، اقدامات لازم را برای جبران خسارات و بازسازی بخشهای آسیبدیده دنبال میکند تا روند آموزشی دانشآموزان با کمترین اختلال ادامه یابد.
وی درباره روند برگزاری آموزشهای مجازی نیز گفت: طبق رصدهای صورت گرفته، روزانه بیش از ۸۰ درصد دانشآموزان در کلاسهای مجازی حاضر هستند و علت غیبت و عدم حضور دانشآموزان در کلاسهای مجازی همانند کلاسهای حضوری به صورت روزانه پایش میشود.