معاون پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای امسال تاکنون با بیش از ۱۱۳ هزار فقره توقف غیرمجاز و سد معبر در معابر پایتخت برخورد قانونی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: توقفهای دوبله، سد معبر و پارک در محلهای ممنوع، از اصلیترین دلایل گرههای ترافیکی در پایتخت هستند و شهروندان باید با رعایت قوانین، به روان شدن ترافیک کمک کنند.
وی از اجرای طرحهای نظارتی و اعمال قانون مستمر پلیس راهور برای برخورد با تخلفات ساکن در معابر پایتخت خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، بیش از ۱۱۳ هزار فقره تخلف ساکن در سطح شهر تهران به ثبت رسیده و با رانندگان متخلف برخورد قانونی صورت گرفته است.
وی با تشریح مصادیق تخلفات ساکن،تصریح کرد: این تخلفات شامل طیف وسیعی از پارکهای غیرمجاز و ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان و عابران پیاده است. از جمله این تخلفات میتوان به توقفهایی که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور میشود، توقف دوبله در معابر، پارک در محلهای ایستادن ممنوع، توقف در میادین، سطوح شطرنجی و تقاطعها، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاههای تعیینشده، پارک در پیادهروها و همچنین توقف در جهت مخالف حرکت اشاره کرد.
سرهنگ کشیر افزود: این نوع تخلفات، علاوه بر ایجاد گرههای ترافیکی و اتلاف وقت شهروندان، میتواند خطرات جدی برای عابران پیاده و سایر رانندگان نیز به همراه داشته باشد. برخورد با این تخلفات به صورت مستمر در دستور کار پلیس راهور تهران بزرگ قرار دارد و شهروندان انتظار دارند با جدیت بیشتری با متخلفان برخورد شود.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از هرگونه توقف غیرمجاز، پلیس را در برقراری نظم و انضباط ترافیکی یاری کنند.
سرهنگ فیروز کشیر ادامه داد: هر توقف نابجا، یک گره ترافیکی بالقوه است. با کمی دقت و رعایت توقف در محلهای مجاز ، میتوانیم سهم بزرگی در روانسازی ترافیک پایتخت داشته باشیم و سفرهای شهری را برای همه دلپذیرتر کنیم. پارک در محل ممنوع، فقط جریمه نیست، بلکه بیتوجهی به حقوق دیگران و نظم شهری است.