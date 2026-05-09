به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی: درپی وقوع تصادف میان دو دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محور اراک – ملایر، محدوده دوراهی خنداب، ۱۱ نفر مصدوم شدند.

براساس این گزارش، از مجموع مصدومان این حادثه، حال سه نفر نامساعد اعلام شده که یکی از آنان یک زن باردار است. همچنین دو نفر نیز به صورت سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.

روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی افزود: برای امدادرسانی به مصدومان، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس روناس و توره به محل حادثه اعزام شدند و با توجه به تعداد بالای مصدومان، اتوبوس‌آمبولانس پایگاه توره نیز به عملیات امدادرسانی پیوست.

مصدومان پس از دریافت خدمات تخصصی فوریت‌های پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.