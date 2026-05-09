به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی محمدی در استقبال از غزل تازهمنتشرشدۀ رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضواناللهعلیه، در توسل و ارادت به محضر امام رضا علیهالسلام، شعری سروده است.
در سایهسار سدره و طوبا مُقام کن
با جبرئیل دوستی مستدام کن
بگذار در بهار جمال تو بنگرند
ایّام را برای غزلها به کام کن
از یادگار ساقی کوثر قدح بگیر!
هشتاد سال عصرِ عطش را تمام کن
تو حکمران کشور دل را ملازمی
بر او به جای مردم ایران سلام کن
زیر و زبر قرار دل خاص و عام شد
بازآ و سیر سِیر خواص و عوام کن
مُلک رضا برای تو آمد به پیشواز
یک باب انتخاب کن و ازدحام کن
دست کریم و دست تمنا بهم رسید
برگ گلی نثار لب جوی و جام کن
طبّالرضا برای تو تجویز تازه داشت
آن سوز را به آب فرات التیام کن
گفتی از آشیانه جدا ماندهای *امین*
اینک مُقام بر سر آن کوی و بام کن
از توشهای که وام گرفتی به ما بده!
نذر رئوف طوس علیهالسلام کن
وآنجا که بر وقوف ندارد ملک جواز
ای بهتر از فرشته، اقامت مدام کن
ایران چه کودکانه تو را میزند صدا:
ای مهربانپدر! پدریکن! دعام کن!