تیم‌های والیبال ساحلی کمتر از ۱۸ سال ایران در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی آسیا به مصاف قزاقستان و هنگ کنگ می‌روند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله حذفی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال آسیا از امروز (شنبه ۱۹ اردیبهشت) در شهر تاشکند ازبکستان آغاز می‌شود و ۱۶ تیم صعود کننده به مصاف حریفان خود می‌روند.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های والیبال ساحلی کمتر از ۱۸ سال ایران و نمایندگانی از کشور‌های قزاقستان (دو تیم)، استرالیا (دو تیم)، ژاپن (دو تیم)، هنگ کنگ (دو تیم)، عربستان سعودی، لبنان، تایلند، عمان، چین و قطر به مرحله حذفی صعود کردند.

بر این اساس تیم والیبال ساحلی ایران یک (امیررضا جمشیدی و امین وکیلی) از ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه به مصاف قزاقستان دو می‌رود و در صورت برد، با برنده دیدار قزاقستان یک و عمان در مرحله یک چهارم نهایی دیدار خواهد کرد.

همچنین تیم ایران دو (سیدسینا آل یاسین و وهاب اونق) از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز به مصاف هنگ کنگ خواهد رفت و در صورت پیروزی با برنده بازی قطر و چین در مرحله دوم حذفی رو‌به‌رو می‌شود.

علیرضا داودی به عنوان سرپرست و صابر هوشمند به عنوان سرمربی ملی پوشان ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.