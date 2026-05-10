امروز یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه، اعتبار خرید سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴ و ۵ است، شارژ شد.

کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی، امروز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه، اعتبار خرید سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴ و ۵ است، شارژ شد.

سه‌شنبه، شارژ کالابرگ خانوار‌های دارای کد ملی با ارقام پایانی ۰، ۱ و ۲ انجام شده بود و خانوار‌های حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و همچنین خانواده‌های نیرو‌های مسلح نیز اعتبار خود را دریافت کرده بودند.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، پس از شارژ امروز، مرحله بعدی تخصیص اعتبار از ۲۵ اردیبهشت آغاز خواهد شد و در این مرحله سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۶، ۷، ۸ و ۹ است، می‌توانند از کالابرگ خود استفاده کنند.

همچنین این زمان‌بندی با هدف مدیریت بهتر مراجعات و توزیع منظم‌تر استفاده از اعتبار کالابرگ در فروشگاه‌های طرف قرارداد در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است، مرحله دهم طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف تداوم حمایت معیشتی خانوار‌ها از هفته گذشته آغاز شده و بر اساس اعلام معاون وزیر کار، حدود ۸۷ میلیون نفر در این مرحله مشمول دریافت اعتبار خرید هستند.