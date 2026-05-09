فرمانده انتظامی شوشتر از دستگیری سارق حرفهای و سابقه دار احشام در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرشادکاظمی گفت: در پی وقوع سرقت احشام در یکی از مناطق این شهرستان، دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت و طرحهای پیشگیرانه به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی شهیدمدرس با برقراری گشتهای هدفمند و اقدامات تخصصی، سارق احشام را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.
سرهنگ کاظمی به سوابق کیفری متهم اشاره و اظهار داشت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.