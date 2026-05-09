به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ترکیب دعوت شدگان به تیم ملی مجموعه‌ای از جوانان با تجربه و میدان دیده و صاحب عناوین آسیایی و جهانی و استعداد‌هایی است که در نهایت در دو گروه برای رقابت‌های آسیایی و جهانی انتخاب می‌شوند.

دبیر هیات کشتی خراسان شمالی و تعدادی از ملی پوشان با اشاره به میزبانی خوب بجنورد از اردوی تیم ملی گفت: همه توان خود را برای برگزاری این اردو به کار گرفته‌ایم به رغم پیگیری‌های مستمر هیچ یک از مسئولان ارشد استان برای خداقوت در بین کشتی گیران حاضر نشدند.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان جمهوری اسلامی ایران چند روزی است در بجنورد آغاز شده و تا نوزدهم اردیبهشت ماه ادامه دارد. ملی‌پوشان، آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی پیش رو سپری می‌کنند.