محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بومیسازی فناوری الکتروپالاتوگرافی، به دانش فنی تولید تجهیزات پیشرفته گفتاردرمانی دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ لیلا قسیسین، دانشیار گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: زبان پویاترین عضو گفتاری است که برای تولید هر صدا، باید تماس دقیقی با نواحی مختلف کام برقرار کند. در اختلالاتی نظیر فلجی زبان، سندرم داون و کمشنوایی، فرد قادر به درک جایگاه صحیح زبان نیست؛ اما این دستگاه با استفاده از یک کام مصنوعی مجهز به الکترود، مسیر حرکت زبان را لحظهبهلحظه روی نمایشگر ترسیم میکند تا بیمار و درمانگر بازخورد بصری دقیقی از فرایند تولید صدا داشته باشند.
وی با اشاره به رفع انحصار این فناوری افزود: پیشازاین، هزینه بالای دستگاه و ضرورت ساخت کام اختصاصی برای هر بیمار در خارج از کشور، استفاده از این روش را با محدودیت مواجه کرده بود. با همکاری پژوهشگران، نمونه پیشآهنگ این دستگاه طراحی شد. چالش اصلی در این مسیر، ساخت الکترودهای نقره مقاوم در برابر اکسیداسیون ناشی از رطوبت دهان بود که نمونه اولیه در آزمایشهای فنی نتایج موفقی داشته است.
قسیسین به ضرورت حمایتهای ساختاری برای عبور از مرحله آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: نمونه فعلی برای ورود به مرحله بالینی و دریافت مجوزهای استفاده داخل دهانی، نیازمند ارتقای فنی و حمایتهای مالی است. تکمیل این طرح علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، بستری برای تولید دانش در حوزه مهندسی پزشکی توانبخشی فراهم خواهد کرد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تاکید کرد: این دستگاه از ابزارهای پراستناد در حوزه تولید گفتار در سطح بینالمللی محسوب میشود و ایران در زمره کشورهایی قرار گرفته است که به دانش فنی ساخت آن دست یافتهاند. در صورت تأمین اعتبارات لازم، امکان ارتقای این فناوری به نسخههای بالینی و تجاریسازی آن وجود دارد.