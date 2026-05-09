با حضور وزیر راه و شهرسازی ، ۲ هزار و ۹۴۹ واحد مسکونی در استان سمنان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این خانه ها شامل یک هزار و ۷۰۲ واحد مسکونی در شهرهای زیر مجموعه اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و یک هزار و ۲۴۷ واحد مسکونی در شهرهای زیر مجموعه اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان است .

از این واحدها ، یک هزار و ۳۱۸ باب در بخش مسکن حمایتی ، یک هزار و ۵۳۱ واحد در بخش مسکن خودمالک شهری و ۶۸ واحد در بخش بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده ساخته شده است .