به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جلال رحیم زاده با اشاره به بارش‌های مناسب بهاره افزود: امسال با توجه به تمهیدات اندیشیده شده از جمله توزیع به موقع کود و انجام عملیات به‌نژادی و به‌زراعی در مزارع و استفاده از ارقام پرپتانسیل، میزان تولید گندم استان به ۸۰۰ هزار تن می‌رسد.

وی اظهار کرد: در زمان کنونی ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی این استان زیرکشت گندم دیم و ۶۰ هزار هکتار زیرکشت گندم آبی قرار دارد و پیش بینی می‌شود از مزارع دیم به طور متوسط ۵۵۰ هزار تن و از مزارع آبی حدود ۲۹۴ هزار تن گندم برداشت شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه افزایش ۲۷ درصدی بارش‌ها در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته در افزایش میزان تولید گندم نقش زیادی ایفا می‌کند گفت: در سال گذشته به علت بروز تنش آبی، افزایش دما و خشکسالی، میزان برداشت گندم از مزارع آبی و دیم استان به ۵۰۰ هزار تن کاهش یافت.

رحیم زاده با بیان اینکه در این استان بیش از ۱۵ رقم گندم کاشته می‌شود ادامه داد: بیشتر آن‌ها ارقام جدید و پرظرفیت بوده و برخی از آن‌ها دارای عملکرد ۳.۵ تن در هر هکتار است.

وی با بیان اینکه در مزارع منطقه ارسباران به علت بارش‌های زیاد، بیماری زنگ زرد مزارع گندم را درگیر می‌کرد یادآور شد: برای مقابله با این بیماری، از کاشت ارقام آلوده جلوگیری و از ارقام مقاوم به این بیماری استفاده شده و در زمان کنونی ۶۰ درصد از مزارع این منطقه زیرکشت ارقام «جام» و «ایوان» رفته است و تلاش می‌شود این میزان به ۸۵ درصد افزایش یابد.

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به اینکه عمده اراضی بخش زراعت استان معادل ۷۰ درصد به صورت دیم و ۳۰ درصد آبی است اظهار کرد: حدود ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیرکشت محصولات زراعی است که ۱۸۸ هزار هکتار آن آبی و ۷۳۴ هزار هکتار آن دیم بوده و انواع محصولات زراعی در آن ها کاشته می شود.

رحیم زاده میانگین تولید سالانه بخش زراعت استان را حدود سه میلیون تُن محصول اعلام کرد و گفت: از اراضی آبی استان به طور میانگین حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و از اراضی دیم حدود ۸۰۰ هزار تن محصول برداشت می شود.