به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اورون سولومون» سرتیپ ذخیره و فرمانده سابق لشکر غزه در ارتش اسرائیل اظهار داشت کسی که به طور خاص علیه ایران رهبری جنگ را بر عهده دارد، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا است.

وی افزود: ترامپ کسی است که خط اصلی را در این موضوع پیش می‌برد، زیرا هدف اصلی او، همچنان مسئله هسته‌ای و دیدگاه وسیع‌تر او درباره مبارزه قدرت‌های بزرگ و توانایی‌اش برای تأثیرگذاری بر بازار‌ها در رقابت با چین است.

سولومون ادامه داد: مسئله اصلی برای ترامپ موضوع هسته‌ای است و همه چیز حول آن می‌چرخد. اما به جای اینکه تمام وقت خود را صرف تلاش وی برای درک آنچه ترامپ می‌خواهد و نحوه برخورد با آن کنیم، باید پرسید، منافع اسرائیل چیست؟ باید به چه چیزی پایبند باشیم؟ چه چیزی ممکن و چه چیزی مطلوب است؟

وی با اشاره به بن بستی که نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان به آن گرفتار شده‌اند، گفت: ما در «آتش‌بس همراه با آتش» هستیم. هر روز، نظامیان ما زخمی یا کشته می‌شوند؛ از روز اول اشتباه کردیم و این فقط لفاظی نیست؛ می‌توانم آن را به روشنی توضیح دهم.

این نظامی صهیونیست اضافه کرد: از روز اول، ارتش هدف اشتباهی را دنبال کرد. صحبت‌ها درباره «ساکت کردن دشمن تا یک نقطه خاص» یا «خنثی کردن طرح حمله» بود، به جای اینکه درک عمیق‌تری از ماهیت تهدید و نحوه برخورد اسرائیل با آن داشته باشیم. این برداشت اشتباه، ما را در تمام این مدت دچار مشکل کرد و به وضعیت امروز رسیده‌ایم، هم در میدان و هم از نظر استراتژیک، گرفتار شده‌ایم و دچار سرگردانی هستیم.

سولومون افزود: به آنچه در ارتش گفته یا حداقل آنچه فاش می‌شود، نگاه کنید، نیاز به اقدام سریع وجود دارد، زیرا اگر آتش‌بس به عنوان بخشی از توافق با ایران اعمال شود و به عرصه لبنان مرتبط باشد، ما باید در موقعیت بهتری قرار بگیریم و من می‌پرسم: چرا از همان ابتدا به سمت رودخانه لیتانی نرفتیم؟

رزمندگان مقاومت با پهپاد‌های انتحاری فیبر نوری به شدت دشمن اسرائیلی را در جنوب لبنان زمین گیر کرده و اشغالگران به تخریب منازل و ویرانگری برای جبران شکست خود دست می‌زنند.