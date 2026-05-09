به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز شنبه و دوشنبه در ساعات بعداز ظهر و شب با افزایش ابر و بارشهای پراکنده بویژه در ارتفاعات همراه خواهد بود.

تاکامی با اشاره به اینکه یکشنبه و سه شنبه جو استان پایدارتر می شود افزود: آسمان استان صاف و آفتابی همراه با افزایش دما پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان از عصر چهارشنبه تا پایان هفته ابری با بارش باران همراه خواهد بود.

تاکامی افزود:دیروز رینه و بلده با ۲۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۳ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته وی دریا امروز گاهی با افزایش موج همراه است و برای فعالیت های دریایی باید جوانب احتیاط رعایت شود.