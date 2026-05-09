مدیرکل دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و بهام شرکت توانیر بر ضرورت تقویت آمادگی در برابر حوادث، توسعه فرهنگ ایمنی و بهرهگیری از راهکارهای پیشگیرانه و کمهزینه در مدیریت شبکه برق تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،به نقل از توانیر، علیرضا خیامی در نشست بررسی عملکرد شرکت توزیع برق قم، با اشاره به ارزیابی سیستمی و لحظهای عملکرد شرکتهای توزیع در سال گذشته، گفت: این شیوه امکان تعیین دقیق رتبه و جایگاه هر شرکت را در کوتاهترین زمان فراهم کرده و به بهبود فرآیندهای مدیریتی کمک میکند.
ضرورت تمرکز بر ایمنی و پیشگیری
وی با اشاره به اینکه در زمان قطع شبکه برق احتمال بروز حادثه افزایش مییابد، بر توجه جدی به راهکارهای بدونهزینه و پیشگیرانه تأکید کرد و گفت رصد دقیق حوادث برق کشور میتواند مبنای تصمیمگیریهای مؤثر برای کاهش ریسک و ارتقای ایمنی باشد.
خیامی همچنین بر نهادینهسازی فرهنگ ایمنی در تمامی سطوح شرکتهای توزیع برق تأکید کرد و افزود گزارشدهی مستمر نکات ایمنی توسط یکی از امورها در جلسات رسمی میتواند به ارتقای حساسیت سازمانی نسبت به موضوع ایمنی کمک کند.
استفاده از ابزارهای نظارتی برای ارتقای ایمنی
مدیرکل دفتر مدیریت بحران توانیر با اشاره به چکلیستهای نظارتی «عالیه توانیر» که در اختیار شرکتهای توزیع قرار دارد، استفاده حداکثری از این ابزار را ضروری دانست و تأکید کرد: تعیین نماینده مشخص برای حوزه ایمنی در هر یک از امورها میتواند به ارتقای عملکرد شرکتها در این بخش منجر شود.
آموزش؛ رکن کلیدی مدیریت بحران
وی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزشهای تخصصی در حوزه امداد و نجات، توانمندسازی نیروی انسانی را یکی از عوامل کلیدی در مدیریت موفق بحرانهای شبکه برق عنوان کرد و گفت: ارتقای مهارتهای عملی نیروها نقش مهمی در کاهش پیامدهای حوادث خواهد داشت.