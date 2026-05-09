پخش زنده
امروز: -
تولیت مدرسه علمیه ریحانهالرسول (س) گفت: باید بهگونهای برنامهریزی شود که فرزندان و نیروهای تربیتی ما با شور، رغبت و انگیزه در تجمعات شبانه حضور یابند؛ چرا که این عرصه، همانند میدان تعلیم و تربیت، بستر خودسازی و جماعتسازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین سعید دسمی، تولیت مدرسه علمیه ریحانهالرسول سلاماللهعلیها، در دیدار با اعضای قرارگاههای ریحانهالرسول (س) و سیدهالنساء (س)، ضمن تقدیر از تلاشها و فعالیتهای بانوان حاضر در جلسه، به تبیین برخی مسائل کلان در شرایط کنونی پرداخت.
وی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: از منظر یک مجموعه فرهنگی، تعلیمی و تربیتی، مجاهدت، جنگ و بسترهایی که در چنین شرایطی پدید میآید، میتواند فرصتی کمنظیر برای تحقق مجموعهای از اهداف تربیتی و انسانی فراهم کند.
حجتالاسلام دسمی با بیان اینکه تجربه جنگهای تحمیلی پیشین نیز این حقیقت را بهخوبی نشان داده است، افزود: با وجود همه سختیها، آوارگیها، صعوبتها، شهادتها، جانبازیها و خرابیهای جنگ، این عرصه میتواند به یک کانون بزرگ انسانسازی و تربیت تبدیل شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، افرادی که بتوانند خود را حفظ کنند، میدان را با شجاعت و پایمردی خالی نکنند و در مسیر مجاهدت فردی به ارتقای خویش بپردازند، در حقیقت به مرحلهای مهم از خودسازی دست یافتهاند. مرتبه بالاتر این مجاهدت نیز آن است که انسان بتواند به دیگران خدمت کند؛ چه در عرصههای نرمافزاری و فرهنگی، چه در حوزههای سختافزاری و امدادی، و چه از طریق تقویت روحیه مردم و کمک به حل مشکلات آنان.
تولیت مدرسه علمیه ریحانهالرسول (س) با تأکید بر اینکه سالها در محیطهای آموزشی از اخلاق، احکام و خودسازی سخن گفته میشود، خاطرنشان کرد: امروز میدان عملی خودسازی فراهم شده است؛ میدانی که اگر میخواستیم بهصورت نمادین آن را برای تربیت نیروها ایجاد کنیم، نیازمند تلاش فراوانی بودیم تا شرایطی مشابه آن فراهم شود.
وی با یادآوری تجربه هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس همه اقشار پای کار آمدند، امروز نیز جبههای جدید پیش روی مردم گشوده شده است. اگر پیش از این، حضور عمومی مردم بیشتر در مناسبتهایی همچون راهپیمایی روز قدس یا ۲۲ بهمن نمود مییافت، اکنون شرایطی پدید آمده که این حضور بهصورت مستمر و میدانی جلوهگر شده است.
حجتالاسلام دسمی افزود: حضور شبانه مردم در میدانها و خیابانها، همانند حضور رزمندهای در سنگر است که هر شب در برابر دشمن ایستادگی میکند. امروز خیابان برای ما به خاکریز تبدیل شده و شعارها، جلوهای از مقابله با دشمن است.
وی با تأکید بر کارکرد تربیتی این فضا اظهار داشت: امروز خیابان به منزله یک کانون تربیتی است. اگر بخواهیم بپرسیم تداوم کلاس اخلاق ما در کجاست، میتوان گفت این میدان، خود کلاس اخلاق و صحنه عملیات تربیتی است. هر شب حضور در خیابان، یک عملیات و یک رویداد مهم است.
تولیت مدرسه علمیه ریحانهالرسول (س) در پایان خاطرنشان کرد: باید بهگونهای برنامهریزی شود که فرزندان و نیروهای تربیتی ما با شور، رغبت و انگیزه در این میدان حضور یابند؛ چرا که این عرصه، همانند میدان تعلیم و تربیت، بستر خودسازی و جماعتسازی است.