روابط عمومی سازمان خصوصیسازی، در پی اظهارات اخیر برخی افراد درباره واگذاری سهام عدالت به جاماندگان، برای تنویر افکار عمومی بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان خصوصیسازی، در پی اظهارات اخیر برخی افراد درباره واگذاری سهام عدالت به جاماندگان؛ متأسفانه تبلیغات و پیامکهای دروغین با موضوع ثبت نام جاماندگان سهام عدالت از سوی افراد سودجو منتشر شده که در این باره موارد زیر را به اطلاع عموم میرساند:
هم اکنون هیچ برنامهای برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان و یا افرادی که قبلاً به هر دلیل از سهام عدالت برخوردار نشدهاند؛ وجود ندارد. هرگونه تصمیم برای واگذاری سهام به قشرهای خاصی از مردم مستلزم تصمیمگیری و تصویب قانون است؛ که تاکنون در این زمینه هیچ تصمیمی اتخاذ و ابلاغ نشده است.
همچنین روابط عمومی سازمان خصوصیسازی اعلام کرده است، انتظار می رود اشخاص از اظهارات غیرمسئولانه که موجب گمراهی قشرهای آسیبپذیر و نیز دستمایه سوء استفاده افراد فرصتطلب و سودجو میشود؛ خودداری نمایند.
از هموطنان عزیز درخواست میشود از هر گونه بازکردن پیوند اخبار و تبلیغات مربوط به ثبت نام سهام عدالت اکیداً خودداری نمایند.
بدیهی است مردم عزیز اخبار صحیح مربوط به واگذاری سهام عدالت را فقط از طریق مراجع ذیصلاح و رسمی از جمله پایگاه اینترنتی سازمان خصوصیسازی به نشانی WWW.IPO.IR پیگیری نمایند.