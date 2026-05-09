روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، در پی اظهارات اخیر برخی افراد درباره واگذاری سهام عدالت به جاماندگان، برای تنویر افکار عمومی بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، در پی اظهارات اخیر برخی افراد درباره واگذاری سهام عدالت به جاماندگان؛ متأسفانه تبلیغات و پیامک­‌های دروغین با موضوع ثبت ­نام جاماندگان سهام عدالت از سوی افراد سودجو منتشر شده که در این باره موارد زیر را به اطلاع عموم می‌­رساند:

هم اکنون هیچ برنامه‌­ای برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان و یا افرادی که قبلاً به هر دلیل از سهام عدالت برخوردار نشده‌­اند؛ وجود ندارد. هرگونه تصمیم برای واگذاری سهام به قشرهای خاصی از مردم مستلزم تصمیم‌گیری و تصویب قانون است؛ که تاکنون در این زمینه هیچ تصمیمی اتخاذ و ابلاغ نشده است.

همچنین روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است، انتظار می­ رود اشخاص از اظهارات غیرمسئولانه که موجب گمراهی قشرهای آسیب­‌پذیر و نیز دستمایه سوء استفاده افراد فرصت­‌طلب و سودجو می­‌شود؛ خودداری نمایند.

از هموطنان عزیز درخواست می‌­شود از هر گونه بازکردن پیوند اخبار و تبلیغات مربوط به ثبت نام سهام عدالت اکیداً خودداری نمایند.

بدیهی است مردم عزیز اخبار صحیح مربوط به واگذاری سهام عدالت را فقط از طریق مراجع ذیصلاح و رسمی از جمله پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی­‌سازی به نشانی WWW.IPO.IR پیگیری نمایند.