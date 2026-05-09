جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی آزادراهها و محورهای منتهی به تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیماسرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، گفت: اکنون ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران در حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده وردآورد سنگین است.
وی افزود: در آزادراه ساوه – تهران در محدوده نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعهنو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی تصریح کرد: محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه در ارتفاعات دارای مهگرفتگی هستند و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شدهاند.
وی از بارش باران و مهگرفتگی در برخی محورهای استانهای خراسان شمالی و گلستان خبر و ادامه داد: در برخی محورهای استان مازندران نیز پدیده مهگرفتگی مشاهده میشود.
جانشین پلیس راه فراجا درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستانآباد – میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن – کوهسالار علیا – سهراهی ترکمانچای – راه روستایی چپقلو – میانه و همچنین قرهچمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام میشود.
وی افزود: محور پاتاوه – دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.
سرهنگ محبی گفت: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا و وازک – بلده نیز به دلیل انسداد فصلی مسدود هستند.