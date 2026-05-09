به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: در نخستین حادثه در جاده نورآباد به سپیدان، یک خودروی پژو ۴۰۵ از مسیر منحرف و۵ نفر مصدوم شدند؛ یک نفر به بیمارستان ولیعصر نورآباد و چهار نفر دیگر در محل درمان شدند.

در حادثه دوم در خرم‌بید، خودروی ال ۹۰ واژگون شد و همه ۵ سرنشین آن مصدوم شدند.

این افراد پس از دریافت خدمات اولیه، برای درمان نهایی به بیمارستان ولیعصر خرم‌بید منتقل شدند.