روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: ۱۰ نفر در دو حادثه رانندگی در جادههای نورآباد و خرمبید مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اعلام کرد: در نخستین حادثه در جاده نورآباد به سپیدان، یک خودروی پژو ۴۰۵ از مسیر منحرف و۵ نفر مصدوم شدند؛ یک نفر به بیمارستان ولیعصر نورآباد و چهار نفر دیگر در محل درمان شدند.
در حادثه دوم در خرمبید، خودروی ال ۹۰ واژگون شد و همه ۵ سرنشین آن مصدوم شدند.
این افراد پس از دریافت خدمات اولیه، برای درمان نهایی به بیمارستان ولیعصر خرمبید منتقل شدند.