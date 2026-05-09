مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: باید خودمان را بازی به بازی آماده کنیم و فکر و تمرکزمان باید روی دیدار اول در جام جهانی ۲۰۲۶ با نیوزیلند باشد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مدافع باتجربه تیم ملی فوتبال کشورمان درباره شرایط تیم، وضعیت رقبای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶، حمایت مردم ایران از ملی‌پوشان و شب‌های ویژه ایرانیان پرداخت که در زیر می‌خوانید.

* درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران پس از اتمام مرحله سوم تمرینات آماده‌سازی در تهران صحبت کنید؟

کنعانی زادگان: اردو‌های خیلی خوبی را پشت سر می‌گذاریم و تا پایان مرحله سوم، هم کار‌های فنی و هم کار‌های بدنی را انجام می‌دهیم. با توجه به اینکه بازیکنانی خیلی قوی و در سطح جهانی مانند جرمی دوکو (وینگر منچسترسیتی) مقابل ما بازی خواهند کرد، ما هم باید در تمام پست‌ها برای رقابت، به سطح جهانی برسیم. به همین دلیل باید کار‌های بدنی را با شدت زیادی پیگیری کنیم. زیر نظر امیر قلعه‌نویی، سعید الهویی و سایر اعضای کادرفنی تمرینات خیلی سختی را دنبال می‌کنیم. تاکنون هم ۲ بازی درون گروهی خیلی خوب با فشار بالا انجام داده‌ایم. امیدوارم با ادامه همین روند و برگزاری ۲ بازی دوستانه خوب در اردوی ترکیه، کامل برای جام جهانی آماده شویم.

* درباره وضعیت خودت پس از گذشت این تمرینات به عنوان یکی از نفرات باتجربه تیم هم بگو؟

- شرایط بدنی و آمادگی جسمانی فوق‌العاده‌ای را به دست آورده‌ام و تمرینات اخیر سبب شده به بهترین فرم ۶_۵ سال اخیر خود از لحاظ بدنی و فنی برسم. سایر نفرات نیز در بالاترین سطح خود هستند و امیدوارم این روند را ادامه بدهیم. در جام جهانی جای کوچک‌ترین اشتباه ندارید، زیرا بازیکنان خیلی بزرگی مقابل شما بازی می‌کنند.

* این مینی‌کمپ‌ها چه تاثیری در آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی دارد؟

- صددرصد این مینی‌کمپ‌ها خیلی موثر بوده، زیرا ۲، ۳ هفته است صبح و بعد از ظهر تمرین وزنه، هوازی و چمنی را با هم پیگیری کرده و از لحاظ بدنی و فنی شرایط بسیار خوبی را پشت سر می‌گذاریم.

* درخصوص تقابل با نیوزیلند، بلژیک و مصر در جام جهانی، چه نظری داری؟

- حتی وقتی در آسیا بازی می‌کنید، هر تیمی مقابل شما قرار بگیرد بازی‌های بسیار سختی است و قطعا در جام جهانی هم هیچ تیمی آسان نیست، زیرا تیم‌ها بسیار به هم نزدیک شده‌اند. دیدار نخست با نیوزیلند خیلی مهم است. بازیکنی به نام کریس وود را دارد که حدود ۲۵ گل در لیگ برتر انگلیس زده است. جدا از این بازیکن خوب و قابل احترام، نفرات خیلی خوب دیگری در لیگ آمریکا و سایر کشور‌ها نیز دارند.

باید خودمان را بازی به بازی آماده کنیم و فکر و تمرکزمان باید روی دیدار اول با نیوزیلند باشد. امیدوارم با کسب ۳ امتیاز این بازی، به سراغ پلن دوم خود و دیدار با بلژیک برویم. امیدوارم مقابل این حریف بسیار قدرتمند هم نتیجه خوبی بگیریم و تا قبل از بازی آخر با مصر، کار صعود را تمام کنیم.

* این روز‌ها خیلی درباره بحث مصدومیت برخی چهره‌های کلیدی مصر مثل محمد صلاح، اسلام عیسی، محمد حمدی و... و. صحبت می‌شود، اما در نهایت این بحث نیز مطرح می‌شود که بسیاری از آنها به جام جهانی می‌رسند؟

- تیمی که به جام جهانی می‌آید، بازیکنانش بی‌کیفیت نیستند و حتی نفرات ذخیره آنها نیز در بهترین لیگ‌ها و بهترین تیم‌ها بازی می‌کنند. نمی‌توانیم خودمان را فریب بدهیم که محمد صلاح یا فلان بازیکن مصدوم هستند. مصر نسبت به تیمی که در تورنمنت العین به ازبکستان باخت، ۱۸۰ درجه تغییر کرده است. لیست اخیرشان را که دیدم متوجه شدم خیلی بازیکنان بهتر و خوبی به این تیم اضافه شده‌اند. فکر می‌کنم نفراتی که به العین آورده بودند، بیشتر برای تست بودند و نفراتی مثل عمر مرموش در حد یک نیمه بازی کردند. خود محمد صلاح نیز در آن تورنمنت خیلی کمتر بازی کرد. صد در صد مصر با حداکثر توانش برای کسب بهترین نتایج در جام جهانی شرکت می‌کند، اما نباید فراموش کنید که ما هم ایران هستیم و همیشه پرچم‌مان بالاست.

* درباره اهمیت و سختی دیدار با بلژیک چه نظری داری؟

- هرچه بازی سخت‌تر می‌شود، باید تمرکز ما بالاتر برود. هر زمان تیم‌های ملی و باشگاهی ایران به مصاف حریفان قدرتمندتری رفتند، تمرکز صددرصدی دارند. باید از تیم‌هایی مثل نیوزیلند و مصر بیشتر بترسیم و آنها را دست کم نگیریم. بازی با بلژیک هم خاص است، زیرا نفراتی دارند که الان در سطح اول دنیا بازی می‌کنند. همین جرمی دوکو در بازی اخیر منچسترسیتی مقابل اورتون درحالی که تیمش ۳ بر صفر عقب بود، با نمایشی درخشان نتیجه را به تساوی کشاند. گل اول را به ثمر رساند و دقیقه ۹۶ هم گل تساوی را وارد دروازه حریف کرد. باید آمادگی تقابل در هر زمینه‌ای با تیمی که چنین بازیکنان باکیفیتی دارد داشته باشیم. دوکو الان یکی از بهترین بازیکنان دنیا از لحاظ برتری در نبرد‌های یک در مقابل یک است که در هر بازی بالای ۱۵ تا ۲۰ دریبل موفق آن هم در سطح بالای لیگ انگلیس دارد.

در شرایطی که مدافعان این لیگ بسیار باکیفیت هستند، به این راحتی دریبل می‌زند. پس می‌دانیم چه بازی سختی داریم و باید خود را صد در صد در هر زمینه‌ای آماده کنیم. سایر نفرات بلژیک را هم که کیفیتشان را می‌دانید. با این حال همانگونه که گفتم پله به پله جلو می‌رویم و الان تمام فکر و ذکر ما بازی با نیوزیلند است و سپس به دیدار‌های بعدی فکر می‌کنیم.

* تا الان بیش از ۵۰ هزار بلیت از ۷۰ هزار ظرفیت ورزشگاه SOFI لس آنجلس برای بازی ایران و نیوزیلند فروخته شده است. نظرت درباره پیامد‌های مثبت و منفی این موضوع چیست؟

- به این موضوع خوشبین هستم که تا روز برگزاری آن بازی، فضا بسیار مثبت خواهد شد. این نشان می‌دهد ایرانی‌ها در همه جای دنیا پشت تیم ملی و کشورشان هستند و آن لحظه را می‌بینم که با حمایت هواداران ایرانی بتوانیم بازی بسیار خوبی همراه با کسب نتیجه انجام بدهیم. اصلا به مسائل منفی فکر نمی‌کنیم، زیرا ایرانی‌هایی که به ورزشگاه می‌آیند، از همان ۹۰_۸۰ میلیونی هستند که همیشه دعای خیرشان پشت تیم ملی و ما است. به هیچ چیزی فکر نمی‌کنیم و به هیچ بحثی کاری نداریم. فکر و ذکر ما فقط داخل زمین است، زیرا فوتبالیست هستیم و فقط نام ایران برایمان مهم است. می‌دانم بیشتر این نفراتی که ۵۰ هزار بلیت را خریده‌اند، ایرانی هستند و انرژی مثبت آنهایی که در ورزشگاه حضور دارند و همچنین هم‌وطنان داخلی پشت ما است تا بتوانیم نتایج خیلی خوبی بگیریم.

* در اردوی قبلی ترکیه امیر قلعه‌نویی تاکید زیادی روی نام وطن و دفاع از پرچم ایران داشت، خودت چه حسی درباره این موضوع داری؟

- هرچه داریم از این وطن و پرچم ایران است. امیرخان همیشه حرف قشنگی زده که آن را آویزه گوش‌مان کرده‌ایم. می‌گویند شاید ابرقدرت دنیا نباشیم، اما ابر ملت دنیا هستیم. این مردم همیشه قوی و پشت هم هستند. می‌بینید در این بیش از ۶۰ شب چگونه در خیابان پشت هم ایستاده‌اند. این ملت همیشه پابرجا و بزرگ است و در بالاترین جای تاریخ قرار دارد.

* صحبت پایانی.

از همه افرادی که این اردو‌های خوب را برای ما تدارک می‌بینند تشکر می‌کنم. امیدوارم ادامه‌دار باشد و با در نظر گرفتن ۳_۲ بازی خوب تدارکاتی بتوانیم به آمادگی صدرصد برسیم و دل ملت را شاد کنیم. از امیر قلعه‌نویی نیز بابت زحمات شبانه‌روزی‌اش تشکر می‌کنم. امیدوارم بتوانیم او را رو سفید کنیم.

برنامه بازی‌های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶:

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل