سی میلیارد ریال برای تعمیر تجهیز و راه اندازی مجدد سینما به سمیرم اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر سمیرم گفت: به زودی با این اعتبار سینمای شهر سمیرم که مدتی است تعطیل شده آغاز به کار می‌کند.

سید مهدی سیدین نیا افزود: پنج اولویت هویت اجتماعی، هنر و رسانه، سبک زندگی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی استان مطرح شده است که با برای تحقق تمام برنامه‌های فرهنگی این اولویت‌ها در مرکز استان و شهرستان‌ها مد نظر است.

وی همچنین با اشاره به خدمات صندوق هنر، از هنرمندان خواست تا با عضویت در این صندوق از خدمات آن بهره‌مند شوند.