پخش زنده
امروز: -
۵۶ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان قائنات شناسایی و تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان قاینات گفت: در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تعداد ۵۶ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز شناسایی شده از سوی واحد گشت امور اراضی شهرستان قائنات به مقدار ۴۴ هزار و ۱۵۰ متر مربع اعمال قانون و تخریب شد.
رمضانی افزود این ساخت و سازهای غیرمجاز شامل بلوکه گذاری، شفته کنی، و دیوارکشی بوده است.
وی بر عزم جدی جهادکشاورزی این شهرستان در برخورد با متخلفان ساخت و ساز غیرمجاز تاکید کرد.
رمضانی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی علاوه بر تهدید امنیت غذایی، باعث تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی نیز میشود، افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی و خاکی، حفظ اراضی کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار است و نباید اجازه داد که سودجویان با ساخت و ساز غیرمجاز، این منابع ارزشمند را تخریب کنند.