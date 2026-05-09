بیش از ۲۲۰۰ زوج در منطقه کاشان برای پیشگیری از تالاسمی ماژور غربالگری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به شعار روز جهانی تالاسمی مبنی بر حفظ فرصت فرزندآوری سالم برای زوجین ناقل تالاسمی با غربالگری زمان ازدواج گفت: در سال گذشته، دو هزار و ۲۶۶ زوج در مراکز غربالگری این دو شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفتند.از غربالگری بیش از دو هزار و ۲۰۰ زوج در منطقه کاشان برای پیشگیری از تالاسمی ماژور خبر داد.
مهدی دلاوری ابراز کرد: از میان این تعداد، ۳۵ زوج ناقل یا مشکوک به تالاسمی شناسایی شدند که بلافاصله تحت مراقبتهای ویژه و بررسیهای تکمیلی و تخصصی ژنتیک قرار گرفتند تا از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور جلوگیری شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تبیین ماهیت این بیماری تأکید کرد: تالاسمی یک اختلال خونی ارثی است که به دلیل کاهش تولید هموگلوبین سالم در بدن ایجاد میشود. این بیماری در صورت تشخیص ندادن زودهنگام و مدیریت صحیح، هزینههای سنگین درمانی و کاهش کیفیت زندگی را برای مبتلایان و خانوادههای آنان به همراه دارد.
وی راهکار اصلی کنترل این بیماری را تشخیص زودهنگام و دقیق دانست و گفت: اجرای برنامههای مدون پیشگیری شامل غربالگری اجباری پیش از ازدواج، انجام آزمایشهای تخصصی پیاندی (PND) و ارائه مشاوره ژنتیک، کلیدیترین اقدامات برای قطع زنجیره تولد بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور است.
دلاوری با تأکید بر تداوم آموزشهای همگانی افزود: روز جهانی تالاسمی فرصتی مغتنم برای افزایش آگاهی عمومی است. معاونت بهداشت با همکاری نهادهای ذیربط، برنامههای گستردهای را برای تشویق جوانان به انجام اقدامات پیشگیرانه و مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک در دستور کار دارد.
وی همچنین تأکید کرد: تالاسمی با غربالگری بهموقع کاملاً قابل کنترل است و توجه به این ضرورت پزشکی، آیندهای سالم و به دور از رنج بیماری را برای فرزندان ایران اسلامی رقم خواهد زد.