مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام از آغاز فصل چهارم کاوش در محوطه تاریخی چغاگلان خبر داد و گفت: این فصل از کاوشها با هدف روشنتر شدن لایههای استقراری این محوطه ارزشمند انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزاد شریفی اظهار کرد: فصل چهارم کاوش محوطه تاریخی چغا گلان در شهرستان مهران با سرپرستی حجت دارابی و نظارت جمال شیخی آغاز شده است. این فصل از کاوشها به مدت چهل روز ادامه خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام با اشاره به اهمیت چغا گلان در مطالعات باستانشناسی منطقه افزود: این محوطه یکی از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی استان است که دادههای آن نقش مهمی در شناخت سیر استقرار انسانی در جنوب ایلام دارد.
شریفی تصریح کرد: اجرای فصلهای پژوهشی مستمر میتواند به مستندسازی دقیقتر و حفاظت اصولی این محوطه کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تأکید کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با حمایت از این پروژهها تلاش دارد روند پژوهشهای علمی در استان تداوم داشته باشد تا شرایط برای معرفی بهتر آثار تاریخی و تقویت گردشگری فرهنگی فراهم شود.