مردم مومن و انقلابی شهرستان قدس در شصت و نهمین شب پس از شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، با حضور یکپارچه در خیابانهای شهر، تابلویی ماندگار از وحدت و بیعت با آرمانهای مقاومت را به تصویر کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر قدس شاهد یکی از باشکوهترین اجتماعات مردمی در پاسداشت مقام شامخ معمار مقاومت بود. قشرهای مختلف مردم ولایتمدار این شهرستان، در شصت و نهمین شب عروج ملکوتی حضرت آیتالله خامنهای، با حضور در خیابانهای اصلی، وحدت و انسجام ملی خود را به رخ دشمنان کشیدند.
در این راهپیمایی و اجتماع حماسی، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای «هیهات منا الذله» و «لبیک یا خامنهای»، اعلام کردند که خون شهدای مقاومت پیوند امت و ولایت را مستحکمتر کرده است. مردم شهرستان قدس در این حرکت خودجوش، ضمن اعلام وفاداری به مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای، بر آمادگی برای ایستادگی در برابر توطئههای استکبار جهانی تأکید کردند.