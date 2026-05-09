فیلم سینمایی «قایق‌سواری در تهران» تازه‌ترین اثر «رسول صدرعاملی» و تهیه‌کنندگی «روح‌الله سهرابی» که نخستین بار در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر اکران شد، قرار است پس از ماه محرم و اربعین پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «قایق سواری در تهران» قرار بود در نوروز سال ۱۴۰۵ اکران شود که برنامه نمایش آن عقب افتاد. روح‌الله سهرابی تهیه‌کننده این اثر سینمایی است که گویا برنامه اکران آن را به پس از اربعین امسال موکول کرده است.

قایق‌سواری در تهران ۱۸ بهمن سال گذشته در جریان چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت اکران شد. این فیلم پس از گذشت ۲۵ سال از اکران «دختری با کفش‌های کتانی»، همکاری دوباره پیمان قاسم‌خانی در مقام نویسنده را با رسول صدرعاملی در مقام کارگردان رقم زد.

پیمان قاسم‌خانی، علاوه بر نویسندگی فیلمنامه این اثر، بازی در نقش اصلی را برعهده داشته و همچنین سحر دولتشاهی، زهرا داودنژاد، امین حیایی، محمد بحرانی، بنیتا افشاری، آرمیتا قبادی و کسری پرتوی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این اثر سینمایی، روایت مازیار محقق، مرد میانسالی‌است که پس از ۲۵سال از آمریکا به ایران برگشته تا با دختر جوانی که با او فاصله سنی زیادی دارد، ازدواج کند که ....