با حضور وزیر راه و شهرسازی طرح های حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای در استان سمنان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یکی از این طرح ها ، پل زیرگذر شهر سمنان با روستا‌های جنوبی با نام «شهدای وحدت» بود که فرزانه صادق در مراسم افتتاح آن شرکت کرد.

این طرح با هزار میلیارد ریال اعتبار اجرا شد .

میثم قدمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان گفت : طرح های این اداره کل با ۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده که شامل احداث زیرگذر «شهدای خدمت» با یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات راهداری با ۱۳ دستگاه و یک‌هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال، ایمن‌سازی و بهسازی تبادل‌ها و دسترسی‌های محور آرادان سرخه با یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال، بهسازی محور خطیرکوه دوآب به ارزش یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و ایمن سازی ورودی سرخه با ۵۸۰ میلیارد ریال است .

وی اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش خطرات جاده‌ای و تسهیل در عبور و مرور ساکنان منطقه و کاهش تداخل ترافیکی اجرا شده است .