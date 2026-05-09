شبکه رادیویی فرهنگ به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، پویش «مدرسه میناب» را با هدف جمعآوری دلنوشتههایی برای کودکان مدرسه شجره طیبه میناب راهاندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه رادیویی فرهنگ به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، فراخوان پویش «مدرسه میناب» را منتشر کرد.
این پویش با هدف دریافت دلنوشتههایی در قالب یک پاراگراف برای کودکان مدرسه شجره طیبه میناب انجام میشود و آثار ارسالشده در کانالهای رسمی رادیو فرهنگ در پیامرسانهای داخلی منتشر خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند دلنوشتههای خود را تا تاریخ ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از طریق پیامرسان بله به شماره ۰۹۱۰۸۹۲۰۶۰۴ و یا پیام مستقیم به نشانی @radiofarhang106 ارسال کنند.
رادیو فرهنگ در اطلاعیه خود اعلام کرده است هدف از این پویش، ایجاد فضایی برای همدلی و همراهی مردم با کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و گرامیداشت مقام معلم در قالب یک حرکت فرهنگی مشترک است.