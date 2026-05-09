پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر برنامهریزی مرکز عالی قرآن وزارت ارشاد با تشریح روند توزیع اعتبارات تربیت حافظان قرآن در سال ۱۴۰۴ از آغاز پرداختها خبر داد و تأکید کرد: این حمایتها براساس عملکرد واقعی حافظان و مؤسسات با رعایت عدالت و شفافیت کامل انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی خدمتکار آرانی گفت: براساس برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، موضوع تربیت حافظان قرآن بهعنوان یکی از تکالیف مهم دستگاههای مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزههای علمیه و سازمان بسیج مستضعفین تعیین شده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در همین راستا، اعتباری معادل ۴۰ میلیارد تومان به مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص یافته که فرآیند توزیع آن بر مبنای عملکرد سال ۱۴۰۴ (از ابتدای سال تا پایان آن) طراحی و اجرایی شده است. عملیات پرداخت این اعتبارات نیز از ابتدای اردیبهشتماه آغاز شده است.
خدمتکار با اشاره به گروههای هدف این طرح اظهار کرد: این اعتبارات شامل دو بخش اصلی است؛ نخست، مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دوم، حافظان قرآن کریم.
وی درباره نحوه محاسبه پرداختها گفت: بر اساس مصوبات ستاد راهبری حفظ کشور، به ازای هر جزء حفظشده، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حافظ و ۴۰۰ هزار تومان به مؤسسه میزبان اختصاص یافته است؛ بهگونهای که یک حافظ ۱۰ جزء، پنج میلیون تومان و مؤسسه مربوطه چهار میلیون تومان دریافت میکند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی مرکز عالی قرآن و عترت با تأکید بر شفافیت در این فرآیند تصریح کرد: تمامی اطلاعات مربوط به عملکرد مؤسسات و میزان دریافتی آنها در قالب جداول منتشر شده تا شفافیت کامل برقرار باشد و هیچگونه محدودیتی در میزان حمایت از مؤسسات وجود ندارد؛ بلکه پرداختها کاملاً تابع عملکرد آنها در تربیت حافظان است.
وی ادامه داد: برای ارزیابی عملکرد، دو مسیر اصلی در نظر گرفته شده است؛ نخست، نتایج آزمون عمومی حفظ قرآن و دوم، دادههای رویداد ملی حافظشو. تمامی حافظانی که در این دو بستر موفق به احراز محفوظات خود شدهاند، مشمول دریافت این حمایتها هستند.
خدمتکار با اشاره به شرط دریافت اعتبارات توسط مؤسسات گفت: تنها مؤسساتی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، مشمول این حمایتها میشوند و مؤسسات وابسته به سایر دستگاهها از محل اعتبارات همان دستگاهها حمایت خواهند شد.
وی افزود: در آزمون عمومی حفظ قرآن حدود ۶۰ هزار نفر شرکت کردهاند، اما در محاسبات این بخش، صرفاً حافظان مرتبط با مؤسسات تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لحاظ شدهاند؛ در مقابل، در رویداد «حافظشو»، تمامی شرکتکنندگان در صورت احراز شرایط، بدون توجه به وابستگی سازمانی، مشمول دریافت حمایت شدهاند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتها درباره سقف پرداختی به حافظان گفت: سقف پرداخت برای هر حافظ ۱۵ میلیون تومان (معادل حفظ ۳۰ جزء قرآن کریم) تعیین شده است، اما برای مؤسسات سقفی وجود ندارد و برخی مؤسسات براساس عملکرد خود مبالغی تا بیش از یک میلیارد تومان دریافت کردهاند.
وی درباره روند پرداختها توضیح داد: تاکنون برای بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ حافظ پیامک ارسال شده تا اطلاعات بانکی خود را ثبت کنند و پرداختها بهصورت مستمر در حال انجام است. در خصوص مؤسسات نیز پس از تکمیل فرآیندهای اداری و امضای تفاهمنامهها، پرداختها انجام میشود.
خدمتکار پیشبینی کرد: با توجه به تأمین کامل منابع، تلاش میشود تا پایان اردیبهشتماه تمامی پرداختها به حافظان و مؤسسات مشمول انجام شود.
وی در پاسخ به احتمال همپوشانی دریافتها تأکید کرد: اطلاعات مربوط به آزمون عمومی و رویداد «حافظشو» بهصورت کامل تجمیع و پالایش شده و سقف پرداخت برای هر فرد رعایت میشود؛ بنابراین امکان دریافت مضاعف وجود ندارد.
مدیرکل مرکز عالی قرآن و عترت در پایان با اشاره به تداوم این مسیر گفت: با توجه به ماهیت پنجساله برنامه هفتم پیشرفت، این حمایتها در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و در سال ۱۴۰۵، مربیان حفظ قرآن نیز بهعنوان گروه هدف جدید به این چرخه حمایتی اضافه خواهند شد تا حمایتها کاملتر و اثربخشتر شود.