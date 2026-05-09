بیش از هزار نفر از البرزی ها کمک های اولیه را فرا گرفتند
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: ۲۵ دوره امداد و کمکهای اولیه با مشارکت هزار و ۳۶۱ نفر در گروههای سنی مختلف آمادگی در مخاطرات را فرا گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
محمود باغبان با اعلام اینکه دورههای ویژه خانههای هلال در چهار سطح برای سنین کودک، نوجوان،جوان و بزرگسال به منظور آگاه سازی عمومی انجام میشود گفت: کاربرد آموزشهای کنترل خونریزی، احیای قلبی ریوی و اقدامات اولیه در خفگیها از جمله مواردی است که در آموزشهای ویژه خانه هلال با توجه به سنین فراگیران ارائه میشود.
وی گفت: هزار و ۷۲ نفر توسط خانههای هلال در ۱۵ دوره آموزش ایستگاهی در مناسبتهای مختلف امدادو کمکهای اولیه را فراگرفتند. خانههای هلال با ثبت نام از علاقمندان در ۴ گروه سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان میتوانند درخواست برگزاری دوره را به شعب استان اطلاع دهند.دورههای ویژه خانههای هلال بصورت کاملا رایگان و برای عموم مردم برگزار میشود.