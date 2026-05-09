۴۷۵ دکل تلفن همراه در استان اردبیل به اینترنت پرسرعت نسل چهارم مجهز شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ودود جوادی زارع مدیر مخابرات منطقه اردبیل در آستانه روز جهانی ارتباطات پیش از خطبههای نماز جمعه شهر اردبیل اظهار داشت: از سال ۷۵ راه اندازی دکلهای تلفن همراه در استان اردبیل شروع شده و بعد از گذشت سه دهه امروز در ۷۱۰ نقطه استان اردبیل سایت BTS تلفن همراه راه اندازی شده است.
وی به اشاره به سرویس دهی مطلوب این سایتها خاطرنشان کرد: از این تعداد ۴۷۵ سایت تلفن همراه به اینترنت پرسرعت نسل چهارم مجهز شده و خدمات مطلوبی را به مشترکان ارائه میدهیم.
مدیر مخابرات منطقه اردبیل افزود: از دهه ۹۰ مجهز کردن دکلها به اینترنت پرسرعت همراه اول آغاز شده که از مجموع سایتهای راه اندازی شده ۲۷۰ سایت نیز در نقاط روستایی و دورافتاده فعال هستند.
جوادی زارع توسعه متوازن و عادلانه را رویکرد مخابرات ایران برشمرد و گفت: در سال جاری قرار است در ۱۵ نقطه روستایی و ۵ نقطه شهری سایتهای جدید راه اندازی شود.
وی با رد شایعات غیرعلمی و غیرکارشناسی در مورد ضرر و زیان دکلهای تلفن همراه تصریح کرد: مردم نباید به این مباحث غیرعقلانی توجه کنند چرا که شیوع بیماریهای سرطانی هیچ ارتباطی با امواج دکلهای مخابراتی ندارد.
مدیر مخابرات منطقه اردبیل ادامه داد: انتظار ما این است تا با توجه به توسعه شهری هموطنان در مکان یابی جدید برای نصب و راه اندازی این دکلها و ارتقای ارتفاع آنها کمک کار ما بوده و مانعی در این زمینه ایجاد نکنند.
جوادی زارع آخرین وضعیت توسعه فیبر نوری در شهرهای استان اردبیل را یادآور شد و بیان کرد: در اردبیل و در ماههای آینده این پروژه به صورت کامل به بهره برداری میرسد تا عملیات برگردان شهری با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان به بهره برداری برسد.
وی افزود: امسال همچنین تلاش میکنیم تا یک هزار و ۶۰۰ مدرسه از طریق بستر فیبر نوری به اینترنت پرسرعت متصل شود تا ارتقای کیفی آموزشی را در استان شاهد باشیم.
مدیر مخابرات منطقه اردبیل اظهار داشت: ۳۰۰ نقطه در قالب سازمان ها، ارگان ها، بانکها و کسب و کارها به بستر فیبر نوری و شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.
جوادی زارع از اجرای اتصال پروژه شبکه بهداشت و سلامت استان اردبیل به اینترنت پرسرعت خبر داد و خاطرنشان کرد: در بستر فیبر نوری این تحول نیز انجام خواهد شد.
وی موضوع نگهداری و تلاش شبانه روزی همکاران را در پایداری این شبکه ارتباطی یادآور شد و بیان کرد: اکیپهای ما حتی در جنگ ۱۲ روزه و رمضان پای کار بودند تا به پایداری شبکه ارتباطات کمک کنند.
مدیر مخابرات منطقه اردبیل افزود: در جنگ ۱۲ روزه برای تلفن ثابت یک هزار دقیقه مکالمه رایگان درون شبکهای اعلام شد تا مردم به راحتی از زیرساخت ارتباطی استفاده کنند.
جوادی زارع گفت: در دو ماه گذشته نیز با وجود ورود هزاران گردشگر به استان همکاران ما سعی کردند تا در ارتباطات ثابت و تلفن همراه مردم خللی به وجود نیامده و بستههای ارزان قیمت اینترنت نیز در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در پایان گفت: شرکت مخابرات با بستههای اقتصادی در تلاش است تا به مشترکان خدمات کیفی و رضایت بخشی را ارائه کند.