به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ودود جوادی زارع مدیر مخابرات منطقه اردبیل در آستانه روز جهانی ارتباطات پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر اردبیل اظهار داشت: از سال ۷۵ راه اندازی دکل‌های تلفن همراه در استان اردبیل شروع شده و بعد از گذشت سه دهه امروز در ۷۱۰ نقطه استان اردبیل سایت BTS تلفن همراه راه اندازی شده است.

وی به اشاره به سرویس دهی مطلوب این سایت‌ها خاطرنشان کرد: از این تعداد ۴۷۵ سایت تلفن همراه به اینترنت پرسرعت نسل چهارم مجهز شده و خدمات مطلوبی را به مشترکان ارائه می‌دهیم.

مدیر مخابرات منطقه اردبیل افزود: از دهه ۹۰ مجهز کردن دکل‌ها به اینترنت پرسرعت همراه اول آغاز شده که از مجموع سایت‌های راه اندازی شده ۲۷۰ سایت نیز در نقاط روستایی و دورافتاده فعال هستند.

جوادی زارع توسعه متوازن و عادلانه را رویکرد مخابرات ایران برشمرد و گفت: در سال جاری قرار است در ۱۵ نقطه روستایی و ۵ نقطه شهری سایت‌های جدید راه اندازی شود.

وی با رد شایعات غیرعلمی و غیرکارشناسی در مورد ضرر و زیان دکل‌های تلفن همراه تصریح کرد: مردم نباید به این مباحث غیرعقلانی توجه کنند چرا که شیوع بیماری‌های سرطانی هیچ ارتباطی با امواج دکل‌های مخابراتی ندارد.

مدیر مخابرات منطقه اردبیل ادامه داد: انتظار ما این است تا با توجه به توسعه شهری هموطنان در مکان یابی جدید برای نصب و راه اندازی این دکل‌ها و ارتقای ارتفاع آنها کمک کار ما بوده و مانعی در این زمینه ایجاد نکنند.

جوادی زارع آخرین وضعیت توسعه فیبر نوری در شهر‌های استان اردبیل را یادآور شد و بیان کرد: در اردبیل و در ماه‌های آینده این پروژه به صورت کامل به بهره برداری می‌رسد تا عملیات برگردان شهری با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان به بهره برداری برسد.

وی افزود: امسال همچنین تلاش می‌کنیم تا یک هزار و ۶۰۰ مدرسه از طریق بستر فیبر نوری به اینترنت پرسرعت متصل شود تا ارتقای کیفی آموزشی را در استان شاهد باشیم.

مدیر مخابرات منطقه اردبیل اظهار داشت: ۳۰۰ نقطه در قالب سازمان ها، ارگان ها، بانک‌ها و کسب و کار‌ها به بستر فیبر نوری و شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.

جوادی زارع از اجرای اتصال پروژه شبکه بهداشت و سلامت استان اردبیل به اینترنت پرسرعت خبر داد و خاطرنشان کرد: در بستر فیبر نوری این تحول نیز انجام خواهد شد.

وی موضوع نگهداری و تلاش شبانه روزی همکاران را در پایداری این شبکه ارتباطی یادآور شد و بیان کرد: اکیپ‌های ما حتی در جنگ ۱۲ روزه و رمضان پای کار بودند تا به پایداری شبکه ارتباطات کمک کنند.

مدیر مخابرات منطقه اردبیل افزود: در جنگ ۱۲ روزه برای تلفن ثابت یک هزار دقیقه مکالمه رایگان درون شبکه‌ای اعلام شد تا مردم به راحتی از زیرساخت ارتباطی استفاده کنند.

جوادی زارع گفت: در دو ماه گذشته نیز با وجود ورود هزاران گردشگر به استان همکاران ما سعی کردند تا در ارتباطات ثابت و تلفن همراه مردم خللی به وجود نیامده و بسته‌های ارزان قیمت اینترنت نیز در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در پایان گفت: شرکت مخابرات با بسته‌های اقتصادی در تلاش است تا به مشترکان خدمات کیفی و رضایت بخشی را ارائه کند.