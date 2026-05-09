به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نخست این تور رکابزنان در مسیر ۱۴۷ کیلومتری از نسه بار تا بورگاس در بلغارستان رقابت کردند و نتایج به این شرح اعلام شد:

۱- پل مانیه از فرانسه - تیم کوئیک استپ ۳:۲۱:۰۸ ساعت

۲- توبیاس لوند آندریسن از دانمارک - دکاتلون زمان مشابه

۳- اتان ورنان از انگلیس - ان اس ان زمان مشابه

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات قهرمان شد و دانیل فیلیپه مارتینس از کلمبیا و تیم بورا و گرینت توماس از انگلیس و تیم اینوس دوم و سوم شدند.

در تاریخ تور جیرودیتالیا که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، فاستو کوپی اسطوره رکابزنی ایتالیا با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی رکورد دار است. آلفردو بیندا از ایتالیا با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ادی مِرکس ستاره اسبق دوچرخه سواری جهان از بلژیک با ۵ قهرمانی سوم هستند.