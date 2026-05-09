به گفته مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان مواد مخدر وبعد از آن سرقت بیشترین جرم افراد زندانی در کرمان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان گفت: موجودی مددجویان زندانهای استان کرمان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است.
رضا ذوالفعلینژاد با اشاره به این مطلب که ۹۴.۹ درصد مددجویان زندانهای استان کرمان مرد و ۵.۱ درصد زن هستند، افزود: ۷۰ درصد از این مددجویان متاهل و ۳۰ درصد مجرد هستند.
وی ضمن اشاره به این مطلب که ۹۴ درصد مددجویان زندانهای استان کرمان بومی هستند، اظهارداشت: بیشترین مددجویان زندانهای استان کرمان با سهم ۵۱.۴ درصدی مربوط به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، ۲۳.۵ درصد مربوط به سرقت و ۸.۶ درصد مربوط به جرایم علیه اشخاص هستند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان یادآور شد: میزان ورودی مددجویان به زندانهای استان در سال جاری ۷.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
ذوالفعلینژاد با اشاره به برنامههای ارائهشده به زندانیان گفت: میزان مرخصیهای ارائهشده به زندانیان در سال گذشته ۹۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.