پخش زنده
امروز: -
رئیس گروه آمایش سرزمین دفتر ارزیابی منابع و محیط زیست ساتبا از آغاز فرآیند دقیق شناسایی مناطق مستعد برای احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی در کشور با بهرهگیری از دادههای علمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،به نقل از ساتبا، مینو غلامی رئیس گروه آمایش سرزمین دفتر ارزیابی منابع و محیط زیست ساتبا با اشاره به اهمیت مکانیابی اصولی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: در گام نخست این فرآیند، دادههای اطلسهای ملی و جهانی انرژی به همراه نقشههای ماهوارهای مورد تحلیل قرار میگیرند تا لایههای پتانسیل انرژی خورشیدی و بادی در سطح کشور استخراج شود.
وی افزود: بر اساس این دادهها، مناطق دارای ظرفیت اولیه شناسایی شده و بهعنوان گزینههای مستعد برای توسعه نیروگاهها معرفی میشوند؛ اقدامی که نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری پروژهها دارد.
غلامی تأکید کرد: استفاده از دادههای دقیق و بهروز در این مرحله، باعث میشود تصمیمگیریها مبتنی بر واقعیتهای اقلیمی و جغرافیایی کشور باشد و مسیر توسعه انرژیهای پاک با دقت بیشتری دنبال شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این فرآیند، پایه و اساس سایر مراحل ارزیابی بوده و زمینه را برای بررسیهای تخصصیتر در حوزههای فنی، اقتصادی و محیطزیستی فراهم میکند.