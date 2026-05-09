مراسم گرامیداشت روز استاد و تقدیر از سرآمدان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بزرگداشت مقام روز معلم و سرآمدان آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه و حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد.

در این مراسم از ۲۰ نفر از استادان و سرآمدان برتر آموزشی تجلیل شد.



اسامی اساتید و معلمان برجسته‌ای که مورد تقدیر قرار گرفته‌اند به شرح زیر است:



خانواده معظم استاد شهید دکتر ندا رفیعی (عضو هیات علمی واحد تهران مرکز)، دکتر رضا شاهی (عضو هیات علمی واحد تبریز)، دکتر زهرا انجم شعاع (عضو هیات علمی واحد کرمان)، دکتر مرتضی سیفی (عضو هیات علمی واحد یزد)، دکتر حسین وظیفه‌دوست (عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات)، دکتر حمیده جعفری (عضو هیات علمی واحد تهران جنوب)، دکتر علیرضا عراقیه (عضو هیات علمی واحد اسلامشهر)، دکتر عبدالمجید موسوی (عضو هیات علمی واحد ورامین)، دکتر زینب کمالی (عضو هیات علمی واحد خوراسگان)، دکتر وحید برادران (عضو هیات علمی واحد تهران شمال)، دکتر کاوه کیومرثی (عضو هیات علمی واحد شهرکرد)، دکتر مریم تقوایی یزدی (عضو هیات علمی واحد ساری)، دکتر سامان محمدپور (عضو هیات علمی واحد علوم پزشکی)، دکتر شروین فامیلی (عضو هیات علمی واحد علوم پزشکی)، دکتر داود ثنایی (عضو هیات علمی واحد علوم پزشکی)، دکتر سعید دانشمند (عضو هیات علمی واحد خوراسگان)، دکتر حمیدرضا کبروی (عضو هیات علمی واحد مشهد)، معصومه نجفی (از دبستان پسرانه سما ۲ معاونت علوم تربیتی و مهارتی واحد خرم آباد)، علی طاهری (متوسطه اول- معاونت علوم تربیتی و مهارتی واحد بابل)، علرضا عمرانی (متوسطه دوم معاونت علوم تربیتی و مهارتی واحد اراک)