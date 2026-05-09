به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار ویژه میبد با تاکید بر توسعه و اجرای زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن گفت: در این جلسه مقرر شد آبفای استان برای تامین آب شرب سایت سعیدآباد، با برگزاری مناقصه، پیمانکار آن را تعیین و شهرداری میبد نسبت به آزادسازی حریم اقدام کرده و لوله گذاری را انجام دهد.

سید مهدی طباطبائی افزود: مشکلاتی هم در حوزه برق این طرح وجود دارد که قرار شد این مشکلات در سطح استانی و ملی پیگیری و اعتبار لازم برای اجرای آن تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات شهرک ایثارگران هم در این جلسه مطرح و قرار شد، طراحی و اجرای فاضلاب آن به زودی از طریق هیئت امنای شرکت و با نظارت آبفای استان انجام گیرد.