مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور شهرستان اسلامشهر در شصت و نهمین شب از عروج ملکوتی امام مقاومت، با حضوری کم‌نظیر در میادین اصلی شهر، بار دیگر بر میثاق ابدی خود با آرمان‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه گذشته شهرستان اسلامشهر شاهد خروش دریای خروشان مردمی بود که در شصت و نهمین شب شهادت جانسوز معمار مقاومت، برای تجدید بیعت با راه روشن ولایت به میدان آمدند.

در این اجتماع حماسی که با حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جوانان دهه هشتادی و نودی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حمل تصاویر امام امت و سردادن شعارهای استکبارستیز، آمادگی کامل خود را برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای اعلام داشتند.