بخش اول قطعه دوم آزاد راه حرم تا حرم به طول ۳۶ کیلومتر در مسیر شهر آرادان تا عبدل آباد با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ آزادراه حرم‌تاحرم در مسیر گرمسار - سمنان به طول ۱۱۴ کیلومتر در قالب سه قطعه تعریف شد که ۳۶ کیلومترِ افتتاح‌شده بخشی از قطعه دوم این طرح در محدوده آرادان تا عبدل‌آباد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت : برای تکمیل این ۳۶ کیلومتر بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شد و ارزش روز اجرای این بخش از طرح حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

سیدمحمد حسینی طباطبایی افزود: در اجرای این ۳۶ کیلومتر، ۸۳۹ هزار مترمکعب خاکبرداری، یک میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب خاکریزی و ۳۰۶ هزار تن آسفالت‌ریزی انجام شد.

به گفته وی ، با بهره‌برداری از این مسیر، ایمنی تردد در جاده ترانزیتی شرق به غرب کشور افزایش می‌یابد و بخشی از بار ترافیکی محور‌های موجود کاهش خواهد یافت.

حسینی طباطبایی ادامه داد: کاهش تصادفات، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش استهلاک خودرو‌ها و کوتاه شدن زمان سفر از مهم‌ترین مزایای بهره‌برداری از این قطعه آزادراهی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان خاطرنشان کرد اجرای بخش دوم این قطعه به طول ۲۴ کیلومتر نیز ادامه دارد .

عملیات ساخت آزاد راه حرم تا حرم از سال ۱۳۹۷ با کارفرمایی شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا آغاز شده است.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز در سفر به استان سمنان، علاوه بر حضور در مراسم افتتاح قطعه دوم آزاد راه حرم تا حرم ، مهمان مراسم افتتاح طرح های عمرانی، راهسازی و مسکن در سمنان خواهد بود.