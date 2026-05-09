باحمایت بنیادبرکت ومشارکت ۸۰ بانوی روستایی، نیروگاه خورشیدی روستای ریجن بخش کویرات آران وبیدگل به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دهیارروستای ریجن بخش کویرات شهرستان آران وبیدگل گفت: برای بهره برداری از این طرح با ۸۰ فقره تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی پرداخت شد.

حسین میرزایی با اشاره به ظرفیت تولید یک مگاواتی این نیروگاه افزود: ۳۰ میلیاردریال هزینه‌های زیر ساخت این نیروگاه شده است و برای بیش از ۸۰ خانوار در آمد پایدار ایجاد می‌کند

وی گفت:کاهش تلفات شبکه و بهبود افت ولتاژ شبکه محلی و جلوگیری از خاموشی در پیک تابستان از دیگرمزایای این طرح است و سالانه ۵۰۰ میلیاردریال برای متقاضیان در آمد دارد.

روستای ریجن با ۲۴۰ خانوار و هزارنفرجمعیت درفاصله ۲۰ کیلومتری مرکزآران وبیدگل قرار دارد.