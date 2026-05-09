پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راه و شهرسازی حمیدیه از تایید نهایی ۴۰۰ متقاضی طرح جوانی جمعیت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین اسدیان فلاحیه با اشاره به تداوم اجرای برنامههای دولت در حوزه نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این شهرستان افزود: تامین زمین، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و پیگیری رفع موانع اجرایی از اولویتهای اصلی این اداره به شمار میرود.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، مجموع ثبتنامکنندگان برای بهرهمندی از این طرح حمایتی مسکن، حدود ۲ هزار نفر بوده است که در این راستا، زمینی به مساحت ۱۵ هکتار در شهرستان حمیدیه پیشبینی شده است که در حال حاضر رایزنیها و پیگیریهای اداری برای رفع معارض و فراهمسازی شرایط اجرایی آن در حال انجام است.
رئیس اداره راه و شهرسازی حمیدیه به آخرین وضعیت طرحهای عمرانی زیرساختی شهرستان اشاره کرد و خاطر نشان کرد: طرح ساخت ساختمان فرمانداری حمیدیه با زیربنای حدود یکهزار مترمربع و در قالب اسکلت بتنی در ۲ طبقه در حال ساخت است و عملیات اجرایی آن حتی در ایام جنگ رمضان نیز بدون توقف ادامه داشته است. این طرح هماکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی رسیده است.
اسدیان فلاحیه تاکید کرد: همزمان با اجرای طرحهای عمرانی و اداری، تمرکز اصلی اداره راه و شهرسازی شهرستان حمیدیه بر پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جوانی جمعیت است تا زمینه تامین مسکن پایدار برای خانوادهها و تقویت سیاستهای جمعیتی در شهرستان فراهم شود.