مردم مومن شهر بومهن در شصت و نهمین شب شهادت رهبر معظم انقلاب، با برپایی اجتماعات زنجیرهای در دو نقطه محوری شهر و قرائت دعای استغاثه به حضرت ولیعصر (عج)، بر ایستادگی در مسیر حق و بیعت با رهبری جدید نظام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر بومهن دیشب حال و هوایی متفاوت و آمیخته با معنویت و حماسه داشت. اقشار مختلف مردم ولایتمدار بومهن با حضور در دو تجمع همزمان و زنجیرهای در نقاط اصلی شهر، یاد و خاطره معمار بزرگ مقاومت، حضرت آیتالله خامنهای را گرامی داشتند.
در این مراسم معنوی، شرکتکنندگان با اقامه نماز جماعت و قرائت دعای استغاثه به امام زمان (عج)، پیروزی نهایی جبهه اسلام بر استکبار جهانی را از درگاه الهی مسألت کردند. بومهنیها در این اجتماع زنجیرهای با سردادن شعارهای «لبیک یا حسین» و «لبیک یا خامنهای»، اعلام کردند که شهادت رهبر بزرگ انقلاب، شعلههای مقاومت را در دلهای آنان فروزانتر کرده است.